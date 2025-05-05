Он подчеркнул, что окончательное решение зависит от дальнейших действий Москвы.

Дональд Трамп в интервью NBC News прокомментировал разработанный близким соратником американского президента, сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, двухпартийный законопроект, который предполагает введение 500-процентных пошлин на импорт из тех стран, которые закупают российские товары, а также другие ограничительные меры в отношении самой России. Политик не исключает, что ему придётся пойти на такой шаг.

Американский президент объясняет, что всё в конечном итоге зависит от того, как будет действовать Москва и удастся ли урегулировать российско-украинский конфликт. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки стремятся урегулировать конфликт путём мирного соглашения.

Трамп напомнил, что Соединённые Штаты Америки и Европа тратят деньги на поддержку Украины, хотя украинский вопрос всё же важнее для европейской безопасности, нежели американской. Политик в очередной раз обвинил экс-президента Джо Байдена в растрате средств американских налогоплательщиков, поскольку его предшественник не имел стратегии и просто отправлял огромные суммы денег Украине в виде военной помощи.

Дональд Трамп отказался более подробно говорить о том, какие меры он предпримет в отношении России или Украины, если не удастся урегулировать российско-украинский конфликт. Он признаёт, что Вашингтону может придётся выйти из переговорного процесса, учитывая ненависть между двумя странами. Однако сейчас американский президент не желает предупреждать Киев и Москву о конкретных последствиях в случае срыва переговоров, чтобы не помешать переговорному процессу.