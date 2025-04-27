Он подчеркнул, что готов внести законопроект, если американский президент поддержит его.

Вчера американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором задался вопросом, не стоит ли ему сменить подход в переговорах с Россией, прибегнув к практике усиления давления путём введения дополнительных санкций, в том числе вторичных (против стран, которые торгуют и сотрудничают с российскими компаниями).

Сенатор Линдси Грэм из Республиканской партии, в марте заручившийся поддержкой Трампа на промежуточных выборах 2026 года, отреагировал на вчерашний пост американского президента и сообщил ему о готовности законопроекта, предполагающего введение вторичных ограничений против любой страны, покупающей российскую нефть, газ, уран и любые другие проекты. Он подчеркнул, что данный документ составлен при поддержке 60 сенаторов, то есть имеет стопроцентный шанс быть принятым Сенатом.

Американский сенатор, обращаясь к Трампу, подтвердил готовность Сената принять данный законопроект подавляющим большинством, если Россия не примет «честный, справедливый и прочный мир», который Москве и Киеву предлагают Соединённые Штаты Америки.

Линдси Грэм сообщал о разработке законопроекта по усилению санкций против России ещё в начале апреля. При этом сенатор не собирается предпринимать односторонних действий, пытаясь продвинуть данный документ без согласия Дональда Трампа.