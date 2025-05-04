В противном случае есть риск, что в будущем Киев попытается вернуть территории военным путём.

Известно, что Соединённые Штаты Америки в ходе переговоров по Украине предъявляли Киеву требование о признании Крыма российским. Украинское руководство отказывается признавать утраченные территории де-юре российскими, но при этом не может противостоять решению о признании со стороны Вашингтона.

Издание Financial Times акцентирует важность на признании Крыма российским, чтобы добиться продолжительного мира между Украиной и Россией. В материале издания подчёркивается, что наилучшим вариантом будет размещение на украинских территориях европейских миротворцев вдоль новой линии разграничения, а также ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

В случае же, если вышеописанный вариант реализовать не получится, Западу будет выгодно урегулировать российско-украинский конфликт по «корейскому сценарию», то есть заморозить боевые действия с учётом новых территориальных реалий. Тем не менее, если украинские власти де-юре не откажутся от своих претензий на Крым, впоследствии Украина может прибегнуть к попыткам вернуть территории военным путём. Если же Соединённые Штаты Америки признают территории российскими, в Киеве могут воздержаться от военного решения.

В своём материале Financial Times не упоминают другие подконтрольные России территории, хотя если полагаться на ту же логику с Крымом, украинские власти в будущем точно также могут прибегнуть к их возвращению военным путём, нарушив продолжительный мир.