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Nacvark
Washington Post озвучило возможные причины увольнения Уолтца с поста советника по нацбезопасности
За короткий промежуток времени чиновник попал сразу в несколько ситуаций, ставших для Трампа поводом задуматься о кадровых изменениях.

Майк Уолтц стал первым высокопоставленным американским чиновником во втором кабинете Кабинете президента Дональда Трампа, который был уволен им через чуть более 100 дней с момента его вступления в должность. Теперь обязанности советника американского президента по вопросам национальной безопасности исполняет действующий государственный секретарь Марко Рубио.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, озвучило возможные причины, которые стали поводом для увольнения Уолтца с его должности.

По данным издания, впервые чиновник «разозлил» американского президента в начале февраля, в преддверии встречи Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тогда Майк Уолтц активно обсуждал с Нетаньяху возможные удары по Ирану, отдавая предпочтение военному решению ситуации, несмотря на желание Трампа урегулировать конфликт дипломатическим путём. Впрочем, в канцелярии Биньямина Нетаньяху информацию опровергают, подчёркивая, что израильский премьер не имел тесных контактов с американским чиновником по данному вопросу.

Окончательно каплей стала утечка в мессенджере Signal, когда Майк Уолтц по ошибке добавил в секретный военный чат главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Впрочем, как писали ранее иностранные издания, ошибка не была следствием невнимательности Уолтца и, возможно, произошла из-за особенностей операционной системы iOS, которая автоматически записала в телефоне чиновника контакты Голдберга под именем другого высокопоставленного чиновника.

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#сша #трамп #уолтц
Источник: washingtonpost.com
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