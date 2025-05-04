В материале издания напоминают, что США недавно добивались признания полуострова российским.

Издание NBC News называет вопрос Крыма ключевым в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. В материале издания напоминают, что Соединённые Штаты Америки требовали от Украины отказаться от полуострова, чтобы он мог быть признан частью России.

Отмечается, что в прошлое воскресенье Трамп в интервью Time подтвердил, что Крым останется с Россией. Когда американского президента спросили, готов ли Владимир Зеленский отказаться от полуострова, тот ответил: «О, я так думаю, да».

Впрочем, несмотря на такие заявления, в Соединённых Штатах Америки по-прежнему не имеют оптимистичного настроя по поводу возможных сроков урегулирования российско-украинского конфликта. Издание приводит слова вице-президента Джея Ди Вэнса, который в эфире Fox News выразил мнение, что конфликт не завершится в ближайшее время.

NBC News напоминают, что Крымский полуостров неоднократно становился предметом притязаний для греков, османов и монголов, поскольку обладает важным торговым, военным значением, а также большим духовным наследием. При этом для Украины он стал некой «проверкой на стойкость и принципиальность», хотя в Киеве признают тот факт, что вернуть утраченные территории военным путём не получится.