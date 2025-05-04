Киев же будет отдавать эти средства постепенно путём постепенных взносов в данный фонд.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами, чьи слова приводит украинское издание «Укринформ», заявил, что Соединённые Штаты Америки могут в этом году направить 30 миллиардов долларов на военную помощь Украине, которые станут американским взносом в совместный Фонд по восстановлению страны (будет создан после ратификации ресурсной сделки).

Зеленский объясняет, что Конгресс ассигновал в прошлом году выделение 15 миллиардов долларов на военную помощь Украине в 2025 году. Помимо этого, ещё 15 миллиардов долларов были рассредоточены на 2026 год. Он задаётся вопросом, могут ли данные средства при помощи совместного фонда быть потрачены на поставки оружия Украине уже в этом году.

Зеленский добавил, что в таком случае 30 миллиардов долларов станут американским взносом в фонд и, соответственно, Киев тоже должен будет внести свою долю. По его словам, Украина действительно будет тоже вносить средства, но постепенно, поскольку это было оговорено с американскими властями.

Тем не менее, Владимир Зеленский подчёркивает, что успешная реализация идеи по созданию совместного фонда зависит напрямую от желания Соединённых Штатов Америки. Примечательно, что Дональд Трамп некоторое время назад делал похожее заявление, но с упоминанием Украины.