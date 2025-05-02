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Nacvark
Вице-президент США Вэнс рассказал о новой стратегии Вашингтона в переговорах по Украине
Американские власти получили предложения от сторон конфликта и попытаются найти точку соприкосновения.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс в интервью Fox News подтвердил, что Дональд Трамп намерен привести российско-украинский конфликт к долгосрочному решению.

Комментируя текущий прогресс в переговорном процессе, американский чиновник подчеркнул, что первым и необходимым шагом для разрешения ситуации является представление каждой из сторон конфликта своего мирного предложения. По его словам, это действительно произошло: стороны представили свои требования.

Вэнс добавил, что теперь Вашингтон будет работать над тем, чтобы сблизить эти две стороны. Он объясняет, что между украинской и российской позицией существует очень большая пропасть.

Джей Ди Вэнс заключил, что Соединённые Штаты Америки сделали первый шаг в урегулировании российско-украинского конфликта, сделав своё мирное предложение. Теперь Вашингтон в течение следующих ста дней будет «очень усердно работать», чтобы «объединить этих ребят». Учитывая упомянутую Вэнсом дату, по всей видимости, Соединённые Штаты Америки не рассматривают прекращение своих посреднических усилий в ближайшее время, хотя с такими заявлениями недавно выступали другие американские официальные лица - Дональд Трамп, Марко Рубио.

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#россия #украина #сша #вэнс
Источник: foxnews.com
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