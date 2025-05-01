Дипломат совмещает работу на двух направлениях, действует в одиночку и пренебрегает «давними дипломатическими процедурами».

В Администрации Дональда Трампа недовольны тем, как специальный представитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ведёт переговоры с Россией и Ираном. Об этом сообщает издание The New York Post, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Уиткофф фактически стал «личным послом» Трампа по делам России, хотя дипломат уже и так ответственен за ведение дел на Ближнем Востоке, включая переговоры с Ираном по ядерному соглашению. При этом на встречах с Путиным американский дипломат пренебрегает «давними дипломатическими процедурами».

Источники издания объясняют, что Уиткофф ведёт переговоры с российским президентом без команды, то есть советников, экспертов и военных офицеров, обычно сопровождающих американских чиновников. В то же время Путин приглашает на встречи с американским дипломатом сотрудников своей администрации - помощника по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова и специального представителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с Западом Кирилла Дмитриева. Более того, по данным издания, Уиткофф прибегал к услугам российских правительственных переводчиков, что нарушает стандартные процедуры.

Как известно, Стив Уиткофф принимал участие в урегулировании палестино-израильского конфликта, добившись установления временного прекращения огня в секторе Газа. После двухмесячного перемирия боевые действия в регионе возобновились, а американские власти перестали публично комментировать ситуацию в регионе, продолжая поставлять авиационные бомбы Израилю.