Служба проинформировала судно о необходимости смены курса, чтобы оно избежало мелководья.

Береговая охрана Финского залива проинформировала танкер, на борту которого была российская нефть, о необходимости смены курса, что позволило ему избежать мелководья. Об этом сообщается на сайте Пограничной службы Финляндии (RAJA).

Инцидент произошёл в международных водах недалеко от маяка Кольбодегрунд, где танкер, причисляемый к российскому теневому флоту, следовал из России в западном направлении. Центр морского движения страны по радио проинформировал судно об опасности, после чего экипаж скорректировал свой курс.. Если бы экипаж не скорректировал свой курс, уже через десять минут судно могло оказаться на мелководье.

Отмечается, что если бы судно село на мель, инцидент мог перерасти к серьёзную экологическую катастрофу с выбросом нефти в Финском заливе. RAJA подчёркивают, что в феврале при таких же обстоятельствах произошёл инцидент с участием другого танкера, перевозившего российскую нефть.

В феврале в порту Усть-Луга произошёл взрыв на борту танкера Koala, перевозившего 130 тысяч тонн мазута. Впоследствии судно село на мель, но утечку мазут удалось предотвратить.