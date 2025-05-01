Она утверждает, что Брюссель не будет отменять санкций против России, даже если так поступит Вашингтон.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Financial Times заявила, что Брюссель готовит «план Б» в случае выхода Соединённых Штатов Америки из переговоров по Украине и попыток Вашингтона сблизиться с Россией путём отмены экономических санкций.

Глава европейской дипломатии считает, что актуальным является вопрос насчёт того, захотят ли американские власти выйти из переговоров. Она указывает на признаки того, что Вашингтон всё же обдумывает такой сценарий, поскольку достичь соглашения между Киевом и Москвой оказалось слишком сложно.

Каллас объяснила, что в таком случае Европейский союз сохранит своё экономические давление на Россию, вопреки попыткам Вашингтона убедить Брюссель полагаться их примеру. Тем не менее, она подчёркивает важность «план А», при котором Соединённые Штаты Америки и Европейский союз будут действовать вместе.

Кая Каллас признаёт, что в ряде стран Европы (Венгрия, Словакия) обсуждается возможность блокирования антироссийских санкций, если Соединённые Штаты Америки прекратят оказывать давление на Россию. Чиновник добавила, что в Брюсселе прекрасно понимают, как отразится отмена американских санкций на экономику Европейского союза, который, в отличие от Соединённых Штатов Америки, по-прежнему не будет иметь возможности торговать с Россией из-за введённых санкций.