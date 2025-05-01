Об этом информируют в Киеве и Вашингтоне.

В середине апреля Соединённые Штаты Америки и Украина подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых, в рамках которого стороны взяли на себя обязательства завершить работу над документом и довести его до подписания. Как стало известно, украинские и американские власти смогли окончательно согласовать условия сделки, завершив технические консультации.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент, ответственный за переговоры по соглашению, на заседании кабинета президента Дональда Трампа объявил о готовности Вашингтона подписать сделку, добавив, что украинские власти незадолго до подписания решили внести «некоторые изменения». Тем не менее, основные положения соглашению остаются такими же, как и было оговорено в минувшие выходные.

Позже специальный представитель американского президента Кит Келлог объяснил, что подписание сделки должно было произойти днём в 14:30 (21:30 по московскому времени), но произошла задержка из-за необходимости перевода сразу трёх документов, включая соглашение о создании суверенного фонда между двумя странами и распределении обязанностей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале уведомил об утверждении правительством решений, необходимых для подписания сделки. На сайте Министерства финансов Соединённых Штатов Америки и Министерства экономики Украины также информируется о подписании соглашения представителями обеих стран.

Коротко про механизм работы совместного инвестиционного фонда Украины и Соединённых Штатов Америки:

Украина направляет в совместный фонд 50% будущих доходов от полезных ископаемых (доходы от проектов по ранее выданной лицензии не поступают в фонд);

Средства из совместного фонда инвестируют исключительно в Украину - в добывающие проекты или восстановление повреждённой инфраструктуры;

В первые десять лет средства из совместного фонда не распределяются между странами, а лишь инвестируются в другие отрасли (см. пункт выше);

Фондом управляет Украина и Соединённые Штаты Америки в равных условиях;

Фонд поддерживается американским правительством и может привлекать иностранные инвестиции из Соединённых Штатов Америки, Европейского союза и других стран, поддерживающих Украину в российско-украинском конфликте;