Киев не имел денег, чтобы вернуть средства за оказанную помощь, а это соглашение - вариант для компенсации потраченного,

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме с журналистами прокомментировал соглашение между Соединёнными Штатами Америки и Украиной о совместной добыче полезных ископаемых, объяснив, зачем Вашингтон предложил Киеву такую сделку.

По его словам, Вашингтон оказал серьёзную помощь Киеву, потратив около 350 миллиардов долларов (речь не о фактических средствах и оружии, которые получила Украина, а общих расходах США), но американские власти не имели возможности вернуть себе потраченные средства. В то же время Европа, как утверждает политик, может вернуть деньги за оказанную помощь, поэтому он начал чувствовать себя «глупым» в сложившейся ситуации.

Как итог, Трамп, осознавая отсутствие у Киева денег для компенсации американских расходов, предложил заключить сделку по редкоземельным металлам. Он объясняет, что присутствие американских компаний на украинских месторождениях обеспечит, чтобы на данном рынке не было «плохих игроков».

Дональд Трамп сообщил о фактическом согласии Украины и Соединённых Штатов Америки подписать соглашение. Американский президент добавил, что Киев будет соблюдать условия сделку, а всю связанную со сделкой работу он поручил министру финансов Скотту Бессенту: «Он всё прекрасно объяснил, но плодов этой сделки мы пока не видели. Полагаю, ещё увидим».