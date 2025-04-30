Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила осознание Европой смещения американских фокусов в сфере безопасности.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводит издание ТАСС, на съезде Европейской народной партии заявила об ожидании Европейского союза прекращения участия Соединённых Штатов Америки в обеспечении безопасности Европы.

По её словам, новая политика Вашингтона в сфере безопасности предусматривает смещение фокуса в другие регионы, поэтому Европе необходимо, чтобы европейские лидеры взяли гораздо больше ответственности в свои руки. Урсула фон дер Ляйен подчёркивает, что «военная угроза со стороны России» не уйдёт со временем.

В марте Европейская комиссия на фоне изменения внешнеполитического курса Соединённых Штатов Америки представила новую оборонную стратегию - ReArm Europe, в рамках которой европейские страны до 2030 года должны потратить 800 миллиардов евро на усиление своей обороны. Ключевая особенность инициативы в том, что средства на покрытие оборонных расходов придётся брать в счёт национального долга, а закупать оружие можно только в пределах Европы, чтобы стимулировать европейский военно-промышленный комплекс Однако сейчас обсуждается присоединение к инициативе других стран, например Украина и Канада, которые будут продавать своё оружие на европейский рынок.