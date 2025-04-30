Американский президент считает своё решение поставить Украине противотанковое оружие решающим в сдерживании российского наступления.

Дональд Трамп в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу заявил, что спасает Украину, ведь без него страна может быть раздавлена уже очень скоро. Политик подчеркнул, что Россия является «большой военной машиной», поэтому это надо учитывать.

Американский президент вспомнил первые дни российского наступления в феврале 2022 года, в очередной раз напомнив, что он во время своего первого президентского срока поставил Украине переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Он считает, решающим в битве за Киев стали именно Javelin, которые применялись украинскими военными против колонн механизированной техники.

По его мнению, если бы в тот момент у Украины не оказалось американских ПТРК, российская армия взяла бы Киев и добилась своих целей всего за один день.

Дональд Трамп отметил, что он «очень хорош», потому что продолжает спасать Украину. В защиту своей точки зрения политик приводит слова «очень уважаемого» премьер-министра Норвегии, который назвал вмешательство Трампа в российско-украинский конфликт большой услугой для Киева, поскольку в противном случае ситуация могла не обрести курс на урегулирование.