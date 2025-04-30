Такое заявление американский президент сделал на выступлении перед военными.

Американский президент Дональд Трамп на выступлении перед военнослужащими заявил о планах сделать Армию Соединённых Штатов Америки сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде. Он подтвердил намерения установить военный бюджет страны на уровне одного триллиона долларов (сейчас - 895 миллиардов долларов).

Трамп упомянул проект «Золотого купола», который должен обеспечить защиту воздушного пространства Соединённых Штатов Америки от всех угроз в воздухе. Пока непонятно, каким именно образом американские власти это сделают и в какие сроки, но данный проект является одной из первых инициатив американского президента после его инаугурации.

На встрече с военными также выступил министр обороны Пит Хегсет, который рассказал, что когда он находился в бою, главным для него было осознание готовности командира прикрыть его спину. По его словам, Трамп является именно тем командиром, который прикроет спину, из-за чего Пентагон фиксирует рекордный всплеск новобранцев в армии. Вероятнее всего, американский министр намекнул на последние инциденты с утечками информации в Пентагоне, несмотря на которые Дональд Трамп отказался увольнять Хегсета.

Примечательно, что ещё недавно Дональд Трамп предлагал России и Китаю обсудить возможность взаимного сокращения оборонных бюджетов. Однако немного позже Пит Хегсет сообщил о намерениях Трампа выделить один триллион долларов на американскую армию, что является повышением военного бюджета сразу на 12%.