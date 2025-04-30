Об этом сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

Министр информации и радиовещания Пакистана (по совместительству - министр культуры и депутат парламента) Аттаулла Тарар, сославшись на имеющиеся «достоверные разведывательные данные», на своей странице в социальной сети X заявил о намерениях Индии нанести военный удар по пакистанским территориям в течение следующих 24 - 36 часов. По его словам, в качестве «ложного предлога» будет использован террористический акт в Пахалгаме.

Пакистанский министр предупредил, что любой акт агрессии со стороны Нью-Дели будет встречен решительным ответом. Он предостерёг индийские власти об ответственности, которую они будут нести в случае эскалации ситуации в регионе.

Суть конфликта между странами заключается в террористическом акте в приграничном городе Индии. Индийские власти считают Пакистан причастным к организации теракта.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в интервью Reuters говорил о важности следующих двух - четырёх дней, в ходе которых индийское правительство может принять решение о вторжении на пакистанские территории. На фоне этого, в Исламабаде уже начали предпринимать различные меры по приведению армии в состояние повышенной боеспособности.