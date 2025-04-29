Он предупредил о готовности Исламабада ответить Нью-Дели.

После инцидента в Пахалгаме (погибло 26 человек) индийские власти обвинили Пакистан в причастности к организации террористического акта. Накал напряжённости между странами достиг верхнего предела, а индийские и пакистанские военнослужащие начали обстреливать позиции друг друга. Ситуация не дошла до полномасштабных боевых действий, но в Исламабаде и Нью-Дели не исключают развитие такого сценария.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в интервью Reuters сообщил о приведении пакистанских сил в состояние повышенной готовности, поскольку вторжение Индии на пакистанские территории становится неизбежным. Помимо этого, в Исламабаде предприняли «некоторые стратегические решения».

Пакистанский министр акцентирует внимание на том, что риторика Индии по отношению к Пакистану обретает опасный настрой, а пакистанские военные информируют о возможности индийского нападения. По его мнению, напряжённость между странами достигла такого уровня, что потенциальная война может разразиться уже в течение следующих двух - четырёх дней.

Хаваджа Мухаммад Асиф подчеркнул, что если Индия прибегнет к военным действиям, в Пакистане ответят полной силой, не исключая даже применение ядерного оружия, если под угрозу встанет существование пакистанского государства.