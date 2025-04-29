В Киеве напоминают, что имеют большой опыт в преодолении энергетического кризиса.

Вчера в Испании, Португалии, Андорре и некоторых южных регионах Франции произошло массовое отключение электричества. Из-за внезапного блэкаута атомные электростанции потеряли источники внешнего электроснабжения, поэтому энергоблоки были остановлены, что усугубило ситуацию. Постепенно в странах начинают восстанавливать энергоснабжение, подавая электричество в дома граждан.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в социальной сети X по поручению Владимира Зеленского предложил Испании, Португалии и Франции помощь в восстановлении энергоснабжения. Он напомнил, что Украина имеет большой опыт в преодолении блэкаутов.

Украинский министр сообщил о том, что украинские дипломаты связались с соответствующими странами и ждут списка конкретных действий, которые необходимо предпринять Киеву, чтобы оказать им помощь.

Уже ночью Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщив ему о готовности Киева оказать помощь. Он объяснил, что украинские специалисты могут присоединиться к восстановительным работам, поэтому министру энергетики Украины поручено действовать максимально оперативно, если Европа попросит о помощи.