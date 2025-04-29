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Nacvark
WSJ: Трамп смягчит пошлины на импорт автомобилей в США
Автомобильные пошлины будут равны 25% без применения дополнительных тарифов.

Американский президент Дональд Трамп намерен смягчить пошлины на импорт автомобилей в Соединённые Штаты Америки, ограничив данную категорию товаров единым 25-процентным тарифом. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что после данного нововведения автопроизводители не будут облагаться другими пошлинами, ограничиваясь лишь единой - на импорт автомобилей. Более того, решение имеет обратную силу: те автопроизводители, которые заплатили пошлины на сумму свыше 25%, имеют право запросить возврат средств.

Помимо этого, американские власти пересмотрят свои тарифы на иностранные компоненты для автомобилей, которые вступают в силу 3 мая 2025 года. Особенность данных пошлин заключается в том, что они затрагивают не иностранного производителя, а отечественного, который имеет налаженные цепочки поставок за рубежом. Изменение подхода Белого дома к этой категории тарифов позволит в краткосрочной перспективе поддержать местного автопроизводителя, предоставив ему время для поиска альтернативных поставок на местном рынке.

Источник издания объясняет, что смягчение пошлин в целом направлено на предоставление производителям автомобилей возможности для переноса своих производственных мощностей в Соединённые Штаты Америки.

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#сша #трамп
Источник: wsj.com
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