Европейские чиновники не исключают, что Дональд Трамп может объявить о завершении своей работы, не достигнув прогресса в урегулировании конфликта.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европе опасаются возможного выхода Соединённых Штатов Америки из переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Отмечается, что в качестве повода Дональд Трамп может использовать незначительный прогресс в урегулировании, обозначив выполнение Вашингтоном своей работы, даже если это не приведёт к реальному завершению боевых действий.

Один из источников издания считает, что американский президент обеспечивает себе благоприятные обстоятельства для выхода из переговоров, чтобы оставить Европу и Украину самостоятельно разбираться с этим вопросом. По данным изданием, Трамп начинает переосмысливать свой подход из-за принципиальности некоторых российских требований, в том числе по вопросу ограничения украинских вооружённых сил и общей сложности конфликта.

Financial Times обращают внимание на встречу Трампа с Зеленским, по итогам которой он похвалил Зеленского за более прагматичный подход к урегулированию конфликта. В то же время американский президент призвал Россию продемонстрировать готовность к миру, упомянув возможность санкционного давления.

Украинский чиновник в комментарии изданию акцентируют внимание на том, что худший вариант развития сценария для Киева - потеря Трампом какого-либо интереса к Украине. Молчаливая политика Вашингтона может обеспечить России все возможности для достижения своих целей.