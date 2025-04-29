Он подчеркнул, что Украина не сможет одержать победу на поле боя даже при продолжении боевых действий в ближайшие годы.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс, чьи слова приводит Clash Report на своей странице в социальной сети X, заявил, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, а продолжение российско-украинского конфликта в ближайшие годы может привести к развитию ядерного сценария.

Американский чиновник развеял обсуждаемую в средствах массовой информации теорию о том, что если боевые действия продолжатся, через несколько лет российская армия будет истощена до такого состояния, которое вынудит её отступить и вернуть линию разграничению на момент до начала боевых действий. По его мнению, это не та реальность, в которой мы живём.

Вэнс указывает на необходимость урегулирования российско-украинского конфликта, чем сейчас занимается администрация Дональда Трампа. Он предостерегает от тех катастрофических демографических последствий, с которыми могут столкнуться обе стороны конфликта в случае затяжного сценария.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что конфликт между Украиной и Россией не является проблемой Соединённых Штатов Америки, но он может выйти за пределы регионы, став предвестником Третьей мировой войны.