Он полагает, что ему удалось убедить Вашингтон в необходимости более жёстких мер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Paris Match прокомментировал усилия Соединённых Штатов Америки по урегулированию российско-украинского конфликта, допустив, что в ближайшее время может быть установлен режим прекращения огня. Однако он выразил осторожность в своих предположениях, поскольку во многом окончательное решение зависит от Москвы.

По словам французского президента, для достижения 30-дневного перемирия необходимо усилить давление на Россию, в том числе путём санкций. Он полагает, что ему удалось убедить американские власти в необходимости усиления давления, чтобы заставить Москву согласиться на предложенное Вашингтоном прекращение огня. Вероятнее всего, вопрос усиления давления политик обсуждал с Дональдом Трампом 26 апреля в Италии.

Так или иначе, Макрон убеждён в том, что ближайшие недели станут решающими по вопросу заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Он призывает Запад к единству.

Ранее Эмманюэль Макрон после переговоров с Владимиром Зеленским уже говорил о готовности Украины заключить 30-дневное прекращение огня без предварительных условий. Политик призвал Россию продемонстрировать аналогичную готовность.