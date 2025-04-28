Американский президент настаивает на необходимости подписания Путиным предложенного США соглашения.

Дональд Трамп в воскресенье перед вылетом из Нью-Джерси пообщался с журналистами, прокомментировав ситуацию с урегулированием российско-украинского конфликта. Американский президент обратился к российскому коллеге Владимиру Путину, призвав его прекратить огонь, сесть за стол и подписать мирное соглашение с Украиной.

«У нас есть условия сделки, я считаю, и я хочу, чтобы он подписал её, покончил с этим и просто вернулся к жизни», - заявил политик (цитата CNN).

По его словам, встреча его представителя Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным прошла хорошо, поэтому он рассчитывает на результат в ближайшие дни. При этом Трамп разочарован тем, что российская армия продолжила обстреливать украинские территории. Он добавил, что при таких обстоятельствах Москва должна продемонстрировать готовность к миру.

Затрагивая тему взаимоотношений с Владимиром Зеленским, Трамп заверил, что у них всегда были хорошие отношения, а «телевизионный спор» в Белом доме - лишь «небольшое препятствие». Американский президент считает, что с тех пор Зеленский стал спокойнее и, по его мнению, он хочет заключить мирное соглашение. Касаемо вопроса признания Крыма, то, как считает Дональд Трамп, в Киеве готовы отказаться от полуострова.