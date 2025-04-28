Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти Исландии всерьёз задумались об усилении свой обороны на фоне притязаний Соединённых Штатов Америки на Гренландию. Островное государство, находящееся в 400 километрах от Гренландии, не имеет собственной регулярной армии, но является страной-участником НАТО.
Изменение климата, открывающее ранее непроходимые морские пути, создаёт для Исландии риски, особенно учитывая возникшую заинтересованность Вашингтона к ресурсам, которые скрывает в себе Гренландия.
Премьер-министр страны Криструн Фростадоттир в комментарии The Wall Street Journal указывает на то, что исландское общество никогда не проявляло интерес к военной сфере и, вероятнее всего, не проявит его в ближайшее время. Тем не менее, если в Вашингтоне засматриваются на более крупную Гренландию, соседнее островное государство с населением около 400 тысяч человек может тоже попасть под обзор.
Фростадоттир планировал к 2027 году провести в Исландии референдум по вопросу вступления в Европейский союз, но теперь считает, что политика Дональда Трампа подталкивает их к ускоренной процедуре евроинтеграции.
В статье The Wall Street Journal акцентируют внимание на том, что Исландия, как и страны Северной Европы, пытались уберечь Арктику от милитаризации, однако в свете последних событий стоит задуматься о том, как будет выглядеть расширенная оборона в регионе.