Страна не имеет своей армии, но является членом НАТО.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти Исландии всерьёз задумались об усилении свой обороны на фоне притязаний Соединённых Штатов Америки на Гренландию. Островное государство, находящееся в 400 километрах от Гренландии, не имеет собственной регулярной армии, но является страной-участником НАТО.

Морская пехота США проводит военные учения на западе островаИзменение климата, открывающее ранее непроходимые морские пути, создаёт для Исландии риски, особенно учитывая возникшую заинтересованность Вашингтона к ресурсам, которые скрывает в себе Гренландия.

Премьер-министр страны Криструн Фростадоттир в комментарии The Wall Street Journal указывает на то, что исландское общество никогда не проявляло интерес к военной сфере и, вероятнее всего, не проявит его в ближайшее время. Тем не менее, если в Вашингтоне засматриваются на более крупную Гренландию, соседнее островное государство с населением около 400 тысяч человек может тоже попасть под обзор.

Фростадоттир планировал к 2027 году провести в Исландии референдум по вопросу вступления в Европейский союз, но теперь считает, что политика Дональда Трампа подталкивает их к ускоренной процедуре евроинтеграции.

В статье The Wall Street Journal акцентируют внимание на том, что Исландия, как и страны Северной Европы, пытались уберечь Арктику от милитаризации, однако в свете последних событий стоит задуматься о том, как будет выглядеть расширенная оборона в регионе.