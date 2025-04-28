Дональд Трамп во время своего первого срока стал первым президентом США, ступившим на землю северной части Корейского полуострова.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что администрация Дональда Трампа планирует восстановить диалог с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Отмечается, что во время своего первого срока Трамп стал первым президентом Соединённых Штатов Америки, ступившим на землю северной части Корейского полуострова в рамках встречи с Ким Чен Ыном.

По данным издания, пока вопрос восстановления диалога с Пхеньяном имеет низкую приоритетность для Вашингтона, но он всё же втайне обсуждается с экспертами внешней политики. Источник издания утверждает, что американские власти собирают агентства, чтобы понять, где сегодня находятся северокорейцы, учитывая серьёзные изменения за последние четыре года, когда диалог между Вашингтоном и Пхеньяном отсутствовал.

Другой источник издания в Белом доме обвинил экс-президента Джо Байдена в ядерных достижениях, которых добились КНДР во время его президентства:

«Сегодня мы находимся в гораздо худшей ситуации», - считает он.

Бывший высокопоставленный американский чиновник в комментарии Axios выразил мнение, что денуклеризация КНДР не может стать темой для обсуждений, учитывая принципиальную позицию Пхеньяна. Однако северокорейские власти будут заинтересованы в том, чтобы установить контроль над вооружениями и официально признать своё государство ядерной державой. В то же время экс-чиновник указывает на позицию Южной Кореи и Японии, которые будут встревожены официальным признанием наличия ядерной мощи у Северной Кореи, ведь это ещё больше развяжет руки властям страны.