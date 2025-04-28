Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что администрация Дональда Трампа планирует восстановить диалог с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Отмечается, что во время своего первого срока Трамп стал первым президентом Соединённых Штатов Америки, ступившим на землю северной части Корейского полуострова в рамках встречи с Ким Чен Ыном.
По данным издания, пока вопрос восстановления диалога с Пхеньяном имеет низкую приоритетность для Вашингтона, но он всё же втайне обсуждается с экспертами внешней политики. Источник издания утверждает, что американские власти собирают агентства, чтобы понять, где сегодня находятся северокорейцы, учитывая серьёзные изменения за последние четыре года, когда диалог между Вашингтоном и Пхеньяном отсутствовал.
Другой источник издания в Белом доме обвинил экс-президента Джо Байдена в ядерных достижениях, которых добились КНДР во время его президентства:
«Сегодня мы находимся в гораздо худшей ситуации», - считает он.
Бывший высокопоставленный американский чиновник в комментарии Axios выразил мнение, что денуклеризация КНДР не может стать темой для обсуждений, учитывая принципиальную позицию Пхеньяна. Однако северокорейские власти будут заинтересованы в том, чтобы установить контроль над вооружениями и официально признать своё государство ядерной державой. В то же время экс-чиновник указывает на позицию Южной Кореи и Японии, которые будут встревожены официальным признанием наличия ядерной мощи у Северной Кореи, ведь это ещё больше развяжет руки властям страны.