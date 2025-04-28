Он дал понять, что если ситуация с урегулированием конфликта окажется бесперспективной, то Вашингтон попросту выйдет из переговоров.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио в эфире NBC News заявил, что текущая неделя является решающей в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что на этой неделе Белый дом должен принять решение, стоит ли продолжать посредничество в диалоге между Украиной и Россией.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, сейчас Киев и Вашингтон ближе к мирному соглашению как никогда раньше, поэтому есть шанс задокументировать договорённости в ближайшее время. Тем не менее, он призывает быть реалистами: Вашингтон близок, но недостаточно близок, чтобы подписать соглашение.

Рубио дал понять, что если усилия Соединённых Штатов Америки не будут нести перспектив для достижения мирного соглашения, в Соединённых Штатах Америки задумаются над их прекращением, чтобы тратить время там, где это не менее, а то и более необходимо.

Марко Рубио предлагает не критиковать Дональда Трампа за его попытки установить мир, а лишь надеяться, что американский президент положит конец боевым действиям, унёсшим много жизней.