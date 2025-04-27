Вчера в крупнейшем иранском порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббас (юг страны) произошёл мощный взрыв, в ходе которого начался неконтролируемый пожар. На момент написания новости известно о 14 погибших и около 750 пострадавших.
Издание The New York Times, ссылаясь на связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) источник, пишет, что взрыв в порту мог спровоцировать перхлорат натрия (вещество для ракетного топлива), который поступил в терминал в марте текущего года. Отмечается, что пожар возник из-за неправильного обращения с партией твёрдого топлива, используемого для запуска баллистических ракет.
О запланированной поставке из Китая в крупнейший иранский порт партии перхлората натрия, вес которой составлял более чем одну тонну, писало в январе издание Financial Times. По оценкам издания, его могли бы использовать для заправки 260 баллистических ракет средней дальности.
Ранее представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Зафари называл причиной взрыва в порту Бендер-Аббас находящиеся в контейнерах химикаты, подчеркнув, что его организация предупреждала об этой опасности. Однако он добавил, что назвать окончательное причину взрыва пока сложно.