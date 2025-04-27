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Nacvark
NYT: Причиной пожара в крупнейшем порту Ирана могло стать ракетное топливо
Как пишет издание, в марте порт принял партию ракетного топлива с перхлоратом натрия. О такой запланированной поставке сообщало Financial Times в январе.

Вчера в крупнейшем иранском порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббас (юг страны) произошёл мощный взрыв, в ходе которого начался неконтролируемый пожар. На момент написания новости известно о 14 погибших и около 750 пострадавших.

Издание The New York Times, ссылаясь на связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) источник, пишет, что взрыв в порту мог спровоцировать перхлорат натрия (вещество для ракетного топлива), который поступил в терминал в марте текущего года. Отмечается, что пожар возник из-за неправильного обращения с партией твёрдого топлива, используемого для запуска баллистических ракет.

О запланированной поставке из Китая в крупнейший иранский порт партии перхлората натрия, вес которой составлял более чем одну тонну, писало в январе издание Financial Times. По оценкам издания, его могли бы использовать для заправки 260 баллистических ракет средней дальности.

Ранее представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Зафари называл причиной взрыва в порту Бендер-Аббас находящиеся в контейнерах химикаты, подчеркнув, что его организация предупреждала об этой опасности. Однако он добавил, что назвать окончательное причину взрыва пока сложно.

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#иран
Источник: nytimes.com
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