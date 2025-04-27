Токио имеет важные торговые отношения как с Вашингтоном, так и Пекином.

Ряд стран, включая Японию, ведут переговоры с администрацией Дональда Трампа для заключения нового торгового соглашения с Соединёнными Штатами Америки, чтобы добиться снижения тарифов на их импортируемую в штаты продукцию. Как писало издание The Wall Street Journal, в рамках данных переговоров Вашингтон может потребовать от своих торговых партнёров, особенно находящихся в Азии, присоединиться к американским усилиям по оказанию давления на Китай. В Пекине предостерегли своих торговых партнёров от попыток добиться лучших условий в переговорах с американцами, путём пренебрежения китайскими интересами.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Япония не станет идти на поводу у Соединённых Штатов Америки и не присоединится к экономическому блоку против Китая, чтобы добиться снижения тарифов на собственную продукцию. Отмечается, что для Токио в сфере торговли важны как Вашингтон, так и Пекин, который также является для японцев источником поставок товаров и сырья.

Источники издания подчёркивают, что официально Вашингтон не просил Токио предпринять какие-то действия по ограничению торговли с Пекином, но если всё же это случится - ответ американцев разочарует.

Депутат правящей Либерально-демократической партии Японии в комментарии Bloomberg призывает отнестись осторожно к попыткам Вашингтона привлечь Токио в экономический блок для оказания давления на Пекин, поскольку это поставит под угрозу цепочки поставок китайской продукции.