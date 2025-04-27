Маловероятно, что это устроит Израиль.

ХАМАС готов к предложению об установлении многолетнего перемирия с Израилем в секторе Газа, но без выполнения израильского требования по разоружению. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на представителя палестинского движения.

Источники издания, близкие к переговорам между израильскими и палестинскими дипломатами в Каире, отмечают, что ХАМАС надеется заручиться поддержкой данного предложения среди посредников. Для себя палестинское движение видит возможность воплотить в жизнь вариант с перемирием в течение 5 - 7 лет, чтобы восстановить разрушенный анклав, освободить палестинских заключённых и израильских пленных.

В то же время Израиль в своих минимальных требованиях настаивает на разоружении группировки, а в перспективе - её полного ухода с сектора Газа. Учитывая это, израильские власти вряд ли согласятся на многолетнее перемирие даже в случае освобождения всех пленных, поскольку ХАМАС могут воспользоваться прекращением огня для восстановления своей боеспособности.

Ранее ХАМАС уже отклоняли предложение Тель-Авива по установлению в секторе Газа 45-дневного перемирия в обмен на освобождение десяти израильских пленных.