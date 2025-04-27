Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

Президент Эстонии Алар Карис, сидевший рядом с американским коллегой Дональдом Трмпом во время церемонии прощания с Папой Римским Франциском, обсудил с ним российско-украинский конфликт и переговоры по его урегулированию. Более подробно о их беседе эстонский президент рассказал Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).

Карис поинтересовался у коллеги, как идёт процесс урегулирования конфликта, а также попросил американского президента сделать всё необходимое для того, чтобы Соединённые Штаты Америки не отстранились от роли посредника в переговорах. По его словам, Дональд Трамп пообещал сделать всё необходимое для этого, подчеркнув, что Вашингтон очень близок к мирному соглашению между Киевом и Москвой.

Эстонский президент также пригласил Трампа посетить Эстонию, а тот в свою очередь предложил Карису навестить Овальный кабинет. Он отметил, что конкретные даты служебных визитов они не согласовали, но американский президент официально согласился посетить балтийскую страну и, возможно, заодно заедет в Финляндию, Латвию и другие соседние страны. Алар Карис добавил, что пока об этом говорить ещё рано.