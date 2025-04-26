Он подчеркнул, что Киев обсуждает широкие гарантии безопасности с Европой, но они требуют участия США, которое не обязательно требует присутствия американских войск, ведь есть другие инструменты поддержки.

Владимир Зеленский, комментируя вопрос гарантий безопасности, заявил, что в Киеве очень хотят получить механизм защиты вроде того, который есть у Израиля.

Израиль не является страной-участником НАТО, но признаётся Соединёнными Штатами Америки как ключевой союзник на Ближнем Востоке. Страна получает приоритетные контракты на поставку американского оружия, сотрудничает в оборонно-промышленном комплексе, имеет на своих территориях американский контингент войск и помощь от союзников в защите воздушного пространства.

По словам украинского президента, Киев стремится к прагматичному подходу, обсуждая гарантии безопасности с союзниками. Он подчеркнул, что украинские власти ожидают получить от Европы военную и политическую поддержку, но для этого необходимо участие Соединённых Штатов Америки.

В то же время Зеленский отмечает, что Дональд Трамп говорил ему о нежелании Соединённых Штатов Америки размещать американские войска на украинских территориях. Украинский президент, в свою очередь, объяснил Трампу, что это не единственный вариант, как Вашингтон может обезопасить Украину, ведь есть другие варианты поддержки - сотрудничество на уровне разведок, киберзащита, поставка зенитно-ракетных комплексов Patriot.