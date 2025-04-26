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Nacvark
Трамп по прибытию в Рим сообщил об «удачном дне» для переговоров с Россией и Украиной
По его словам, Вашингтон очень близок к соглашению.

Сегодня ночью американский президент Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Рим на похороны Папы Римского Франциска. Сразу по прибытию в столицу Италии политик опубликовал пост на своей странице в социальной сети Truth Social, в котором заявил, что сегодня «удачный день» для переговоров и встреч с Россией и Украиной.

По его словам, Вашингтон очень близок к мирной сделке, а обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы договориться. Американский президент утверждает, что большинство основных пунктов мирного соглашения были согласованы.

Дональд Трамп повторил призыв «остановить кровопролитие» сейчас. Он добавил, что Соединённые Штаты Америки будут присутствовать там, где это необходимо, чтобы помочь облегчить конец «жестоким и бессмысленным» боевым действиям.

В своём посте Трамп упомянул встречи на высоком уровне, что может свидетельствовать о его намерениях встретиться с Владимиром Зеленским, который также планировал поездку в Рим. При этом Зеленский подчеркнул, что может не успеть на церемонию прощания с Папой Франциском, но даже в таком случае Украина будет представлена на высоком уровне. Про встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в ближайшем времени пока информации нет.

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#россия #украина #сша #трамп
Источник: truthsocial.com
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