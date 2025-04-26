Оба политика планируют поехать на похороны Папы Римского Франциска.

После того, как стало известно о запланированном визите американского президента Дональда Трампа в Рим, где пройдут похороны Папы Римского Франциска, Владимир Зеленский предложил коллеге организовать встречу на уровне глав государств в столице Италии. Позже, отвечая на вопрос журналистов по поводу возможной встречи с Зеленским в Риме, Трамп объяснил, что не знает, поедет ли Зеленский на похороны главы Католической церкви.

В этот раз, когда Владимир Зеленский подтвердил свой визит в Рим, американский президент сообщил журналистам, что не исключает встречу с украинским коллегой в столице Италии. Впоследствии Зеленский в своём вечернем видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале, упомянул о запланированных уже в ближайшие дни «важных встречах». Речь как раз таки может идти встрече Зеленского и Трампа в Риме.

Стоит напомнить, что прошлая встреча политиков в конце февраля 2025 года обернулась перепалкой, после которой Зеленский был вынужден покинуть Белый дом.