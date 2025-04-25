Он считает, что Boeing стоило бы «объявить дефолт» Пекину из-за таких действий.

Не так давно издание Reuters писало о том, что заказанный китайской компанией Xiamen Airlines американский самолёт Boeing 737 MAX был вынужден вернуться из Китая, поскольку в стране его не смогли принять из-за высоких пошлин на импорт. Как итог, заказанное авиасудно вернулось на заводской аэродром Boeing Field в Сиэтле (штат Вашингтон).

Американский президент Дональд Трамп подтвердил данную информацию на своей странице в социальной сети Truth Social, заявив, что Boeing следовало бы «объявить дефолт» Китаю из-за непринятия «прекрасно выполненных» самолётов, которые страна обязалась купить. Он подчеркнул, что это всего лишь небольшой пример того, как Пекин поступал с Соединёнными Штатам Америки в течение многих лет.

Трамп напомнил, что изначально вводил пошлины на импорт китайских товаров из-за поступающих из страны запрещённых веществ, чему Пекин якобы не препятствует.

Ранее генеральный директор Boeing Келли Ортберг подтвердила проблемы в этом году с отправкой в Китай около пятидесяти самолётов американского производства. По её словам, в компании поддерживают тесный контакт с китайскими клиентами, оценивая варианты ремаркетинга уже произведённых или находящихся в процессе производства самолётов.