Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Трамп возмутился отзывом заказанных китайскими компаниями самолётов Boeing из Китая
Он считает, что Boeing стоило бы «объявить дефолт» Пекину из-за таких действий.

Не так давно издание Reuters писало о том, что заказанный китайской компанией Xiamen Airlines американский самолёт Boeing 737 MAX был вынужден вернуться из Китая, поскольку в стране его не смогли принять из-за высоких пошлин на импорт. Как итог, заказанное авиасудно вернулось на заводской аэродром Boeing Field в Сиэтле (штат Вашингтон).

Американский президент Дональд Трамп подтвердил данную информацию на своей странице в социальной сети Truth Social, заявив, что Boeing следовало бы «объявить дефолт» Китаю из-за непринятия «прекрасно выполненных» самолётов, которые страна обязалась купить. Он подчеркнул, что это всего лишь небольшой пример того, как Пекин поступал с Соединёнными Штатам Америки в течение многих лет.

Трамп напомнил, что изначально вводил пошлины на импорт китайских товаров из-за поступающих из страны запрещённых веществ, чему Пекин якобы не препятствует.

Ранее генеральный директор Boeing Келли Ортберг подтвердила проблемы в этом году с отправкой в Китай около пятидесяти самолётов американского производства. По её словам, в компании поддерживают тесный контакт с китайскими клиентами, оценивая варианты ремаркетинга уже произведённых или находящихся в процессе производства самолётов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #китай #трамп #boeing
Источник: truthsocial.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Poco F7 выйдет в мае с аккумулятором на 7550 мАч и процессором Snapdragon 8s Gen 4
+
В Санкт-Петербурге открылся крупнейший в России завод по производству металлорежущего инструмента
1
Покупательница из Новосибирска отсудила у маркетплейса Wildberies более 800 тысяч рублей
10
«Яндекс» начал выписывать электросамокатчикам-нарушителям крупные штрафы
10
Casio представила часы MR-G Frogman MRG-BF1000RG для профессионального дайвинга
+
Не стало Алексея aka Traktor
12
OnePlus подтвердила характеристики экрана 13T с индустриальными инновациями и батареей 6260 мАч
+
Владельцы магазинов попросили правительство РФ не тормозить цены на продукты
24
На Ленинградской АЭС приступили к армированию фундамента самого высокого объекта региона
1
Bethesda анонсировала ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion и выпускает игру через Shadow Drop
+
MediaTek Dimensity 9300 был протестирован в AnTuTu и Geekbench
1
VideoСardz: Radeon RX 9060 XT выпустят в мае-июне, а RX 9070 GRE задержится до четвертого квартала
+
Владелец RTX 5080 AORUS Master от GIGABYTE сообщил о вытекании термогеля при вертикальной установке
3
Банки стали ограничивать операции по кредиткам клиентов, пользующихся только беспроцентным периодом
+
Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
+
Samsung начала стабильный релиз One UI 7 для Galaxy Z Fold 5 и Flip 5
+
93% продавцов ожидают изменений в работе российских маркетплейсов
4
CATL запустила серийное производство натрий-ионных аккумуляторов с запасом хода 300 миль
1
Блогер сравнил графику ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion с оригинальной игрой
2
Lenovo анонсировала планшет Legion Y700 четвёртого поколения как конкурента iPad mini
1

Популярные статьи

О новой волне банов консолей Xbox series S/X (апрель 2025)
17
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
16
Почему видеокарты в РФ начали стремительно дешеветь, и за что геймерам нужно благодарить Трампа
13
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
9
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
109
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
15
Почему GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб может стать самой разочаровывающей видеокартой 2025 года
11
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
19
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
10
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
+

Сейчас обсуждают

Денис Попов
02:40
одноклеточные не могут графику настроить просто)
О новой волне банов консолей Xbox series S/X (апрель 2025)
LastAtlant
02:38
То есть у радеонов более гибкая архетиктура что они спокойно слепили 6700 без xt или gre версии своих карт типа 7900?
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Денис Попов
02:38
когда ты рукожоп ничего не поможет). на пк не ловил никаких проблем. купил я бокс во время первого майнинг бума, тк видюха была уже дно. на консолях ничего не вылетает и не багует, говорили соснольщик...
О новой волне банов консолей Xbox series S/X (апрель 2025)
E. S.
02:32
Тут блокируешь блокируешь всякие ИИ в телефоне, а разные дураки добавляют и добавляют этих ИИ
NVIDIA представила конструктор плагинов для Project G-Assist
salexa
02:20
ееееееееееееееее...
Трамп объяснил, в чём заключается уступка России при заключении соглашения с Украиной
Человек Человечный
02:17
Ну, и не будет никто кататься на них и всех делов. Зарегулировали всё, что можно и что не нужно. Давайте, на великах запретим кататься "несовершеннолетним", если кто не в курсе на велосипеде можно "то...
«Яндекс» начал выписывать электросамокатчикам-нарушителям крупные штрафы
VRoman
02:08
Программисты мелкософт совсем выдохлись. На большее их не хватило. Нет бы упростить навигацию, достать настройки из глубоких меню, разложить всё по полочкам, чтобы не пользоваться поиском.
Игра Old Skies вышла на PC, Linux и Nintendo Switch
ebatoryi
01:53
до лиссабона будет зачистка.
Трамп объяснил, в чём заключается уступка России при заключении соглашения с Украиной
Cowboy Huggies
01:53
Тестировал 1660 на высоких настройках с фср в режиме качество, в обливионе выдает 35 фпс, что вполне играбельно.
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
klopcha
01:07
Аля Авито для богатых.
93% продавцов ожидают изменений в работе российских маркетплейсов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем