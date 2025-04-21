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Nacvark
Reuters: Проданный компании из Китая самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в США из-за пошлин
Самолёт был предназначен для китайского авиаперевозчика Xiamen Airlines, но вынуждено вернулся на производственный центр Boeing в Сиэтле.

Издание Reuters, ссылаясь на осведомлённые источники, пишет, что проданный китайскому авиаперевозчику Xiamen Airlines самолёт Boeing 737 MAX (окрашен в цвет компании) американского производства был вынужден вернуться из Китая в Соединённые Штаты Америки, преодолев восемь тысячи километров.

По данным издания, данный самолёт находился на этапе финальной сборки, после которой его должны были доукомплектовать и передать заказчику из Китая. Однако в конечном итоге судно вынужденно покинуло Китай, отправившись на заводской аэродром Boeing Field в Сиэтле. Предполагается, что самолёт стал жертвой торгового конфликта между Соединёнными Штатами Америки и Китаем, то есть вводимых странами пошлин на импорт.

В материале издания отмечается, что стоимость нового Boeing 737 MAX составляет 55 миллионов долларов. В случае, если передача самолёта сорвалась из-за тарифов на импорт, китайская компания может столкнуться с финансовыми издержками.

Reuters акцентируют внимание на том, что возвращение американского самолёта обратно на завод Boeing произошло на фоне усилий компании возобновить поставки своих бортов в Китай после почти пятилетней паузы, вызванной прошлым торговым противостоянием Вашингтона и Пекина.

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#сша #китай #boeing #boeing 737 max #boeing 737
Источник: reuters.com
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