Украинские власти осознают, что помощь со стороны Вашингтона может прекратиться.

Издание Bild, ссылаясь источники в лице украинских чиновников, пишет, что в Киеве готовятся к худшему сценарию в переговорах с Соединёнными Штатам Америки. Украинские власти осознают возможность прекращения помощи со стороны Вашингтона.

Источник издания указывает на разочарованность Киева мирным планом Дональда Трампа: американский президент не оказывает давление на Россию, не прибегает к санкциям и не осуждает её ударов, в то время как Белый дом сигнализирует Украине о необходимости серьёзных уступок.

«Мы просто так не сдадимся», - комментирует собеседник Bild возможное признание Крыма российским и требования Москвы отдать территории на юге и востоке страны.

Bild акцентируют внимание на том, что Россия же продолжает выдвигать максимальные требования, поскольку считает себя победителем в сложившейся ситуации. В случае, если Вашингтон выйдет из переговоров из-за их безрезультатности, американская поддержка прекратится, а Европа не сможет обеспечить Украину всем необходимым для эффективной обороны.

Текущая стратегия украинских властей заключается в том, чтобы продолжать переговоры с Соединёнными Штатами Америки, параллельно сохраняя диалог с европейскими странами.