Он также призвал союзников наращивать оборонные расходы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, чьи слова приводит издание CNN, после встречи с Дональдом Трампом заявил, что страны Европы, входящие в состав НАТО, единогласно признают Россию «долгосрочной угрозой» для североатлантического альянса. Он утверждает, что в Соединённых Штатах Америки согласны с оценкой Европы.

Глава военного блока поддержал призыв Дональда Трампа по наращиванию оборонных расходов странами Европы, входящими в состав НАТО. По его словам, имеющегося минимального порога в 2% от ВВП не хватит для того, чтобы защитить североатлантический альянс от потенциальных угроз. Марк Рютте настаивает на том, что оборонные расходы у европейских стран должны быть значительно выше, чем минимальные 2%.

Комментируя инициативу Соединённых Штатов Америки по урегулированию российско-украинского конфликта, глава североатлантического альянса подтвердил, что «украинцы действительно играют в мяч». По его мнению, сейчас мяч находится на российской стороне. От каких-либо подробностей, включая необходимость уступок со стороны Киева и Москвы, Рютте отказался, подчеркнув, что его заявления не будут способствовать урегулированию конфликта.