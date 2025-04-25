По его словам, в Москве готовы остановить боевые действия.

Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Овальном кабинете заявил (цитата CNN),что Россия готова идти на серьёзные уступки - урегулировать российско-украинский конфликт дипломатическим путём и отказаться от дальнейших наступлений.

Журналисты поинтересовались у американского президента, придётся ли Украине уступить часть территорий России, чтобы добиться прекращения огня. Трамп ответил достаточно уклончиво, подчеркнув, что зависит от того, о каких именно территориях идёт речь. При этом политик указал на утрату Киевом контроля над большим количеством территорий.

Затрагивая вопрос Крыма, Дональд Трамп объясняет, что вернуть его будет «очень трудно», поскольку Россия завладела полуостровом ещё во время президентства Барака Обамы.

Американский президент заверил, что Соединённые Штаты Америки оказывают сильное давление на Россию. Касаемо усиления санкций, Трамп предложил не забегать так далеко вперёд, посоветовав журналистам поднять данный вопрос через несколько недель, то есть тогда, когда станет понятно, удастся ли Вашингтону урегулировать конфликт.