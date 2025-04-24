При этом в одностороннем порядке Вашингтон снижать тарифы не будет.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что есть возможность для заключения крупного торгового соглашения с Китаем. Однако перед этим стоило бы снизить таможенные пошлины. При этом в Вашингтоне не собираются идти на односторонние уступки.

Американский министр объяснил видение Белого дома насчёт ситуации в торговле с Китаем. По его словам, новая торговая стратегия Соединённых Штатов Америки заключается в том, чтобы переносить производство на свои территории. В то же время экономика Китая построена на том, чтобы производить товары под экспорт. Бессент предлагает Пекину совместно с Вашингтоном пересмотреть свою стратегию в пользу отказа от экспортозависящей экономики. Он понимает, что для этого необходимо время.

Касаемо тарифов, американский президент Дональд Трамп тоже признал необходимость их снижения, подтвердив, что в какой-то момент это произойдёт, например, после заключения торгового соглашения с Китаем. На фоне заявлений Трампа и Бессента пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Соединённые Штаты Америки не планируют в одностороннем порядке снижать пошлины.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь отреагировал на заявления американских чиновников, отметив, что в Пекине готовы сесть за стол переговоров с Вашингтоном, но американские власти должны перестать прибегать к давлению, шантажу и угрозам.