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Nacvark
Politico: В США обсуждают снятие санкций с газопровода​ «Северный поток»
В Белом доме далеки от конкретного решения, но, по данным издания, есть как сторонники снятия санкций, так и сохранения статус-кво.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Соединённых Штатах Америки обсуждают возможность снятия санкций с газопровода «Северный поток» и, возможно, других энергетических активов России, попавших под американские рестрикции.

По данным издания, инициатором данных обсуждений является специальный представитель американского президента Стив Уиткофф, выступающий за сближение с Россией. В то же время государственный секретарь Марко Рубио и министр внутренней безопасности (по совместительству председатель Совета по энергетическому доминированию при Белом доме) Дуг Бергум выступают против снятия санкций. Отмечается, что Бергум является сторонником расширения рынков для экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ), чем обусловлена его позиция.

Аналитики в комментарии Politico объясняют, что если Соединённые Штаты Америки снимут санкции с «Северный поток», стоимость газа в Европе значительно снизится, а это повлияет на конкурентоспособность американского более дорогого СПГ. Другой вопрос в том, желают ли европейские страны возобновить поставки российского газа на прежнем уровне, особенно на фоне плана Европейской комиссии по полному отказу от энергоносителей из России к 2027 году.

Стоит отметить, что Дональд Трамп неоднократно недоумевал по поводу импорта Европой российских энергоносителей. Американский президент призывал европейские страны наращивать поставки газа и нефти из Соединённых Штатов Америки, в том числе для смягчения тарифной политики Вашингтона.

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#россия #сша #северный поток
Источник: politico.com
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