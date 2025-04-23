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Nacvark
МИД Франции заявил, что Европа озвучила США свои условия по мирному соглашению между Украиной и РФ
Произошло это во время встречи в Париже.

На прошлой неделе в Париже состоялась встречу представителей Соединённых Штатов Америки, Франции, Великобритании, Германии и Украины, в ходе которой чиновники обсудили российско-украинский конфликт и его урегулирование. Как известно, на прошедшей встрече американские власти обозначили «контуры прочного и долговременного мира».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что во время встречи в Париже европейские дипломаты озвучили представителям Вашингтона вопросы, не подлежащие обсуждению, в рамках американской инициативы по мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Французский министр подчеркнул, что если Соединённые Штаты Америки позиционируют себя как посредника в переговорах, европейцы обязаны озвучить им свои «красные линии». Он не стал вдаваться в подробности.

Оценивая результаты пасхального перемирия, Жан-Ноэль Барро не считает их реальной мирной инициативой, видя лишь попытку России придать терпения Дональду Трампу в вопросе урегулирования конфликта. Однако он признаёт, что в ходе перемирия снизилась интенсивность обстрелов и применения ракет, поэтому это может «открыть дверь» для дальнейших мирных переговоров.

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#украина #сша #европа #франция
Источник: reuters.com
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