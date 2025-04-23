По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, Вашингтон подготавливает почву для сделки.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, чьи слова приводит издание The Guardian, заявила, что администрация Дональда Трампа «очень успешно» справляется с подготовкой потенциального торгового соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Китаем.

По словам американского чиновника, в Вашингтоне подготавливают почву для сделки с Китаем. При этом она отказалась раскрывать какие-либо подробности.

Кэролайн Ливитт также упомянула прогресс в переговорах с другими странами о заключении торгового соглашения. Сейчас Белый дом имеет «на бумаге» восемнадцать торговых предложений от партнёров. Помимо этого, американские власти запланировали на этой неделе провести новые встречи с представителями 34 стран, желающих заключить с Соединёнными Штатами Америки торговое соглашение.

Позже Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с пошлинами против Китая, признав, что 145-процентные тарифы - это очень много. Он подтвердил, что Вашингтон планирует снизить тарифы на импорт китайских товаров, но они не будут равны нулю даже в случае заключения торгового соглашения. Вероятнее всего, тарифы будут снижены до 10% - ставка, которую Трамп называл минимальной для иностранных товаров.