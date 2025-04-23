Она также указала на то, что Вашингтон не задействовал все рычаги давления против Москвы, чтобы усадить российские власти за стол переговоров.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, чьи слова приводит издание Agence France-Presse (AFP), заявила, что Соединённые Штаты Америки использовали не все инструменты давления на Россию, которые у них имеются. Она задаётся вопросом, почему Вашингтон не прибегает к более жёстким мерам, чтобы повлиять на Москву.

Глава европейской дипломатии также обеспокоена тем, что даже если Соединённые Штаты Америки прекратят оказывать посреднические усилия для урегулирования российско-украинского конфликта и завершат поддержку Украины, в Вашингтоне все равно будут стремиться к сотрудничеству с Россией и ведению бизнеса в обыкновенном режиме.

По этой причине Каллас заверила, что Европейский союз не ослабит санкции против Москвы до тех пор, пока Россия не согласится на прекращение огня и не докажет своё желание соблюдать соглашение.

Кая Каллас также прокомментировала информацию от иностранных СМИ о том, что Соединённые Штаты Америки могут признать Крым частью России. Она считает, что было бы ошибкой признавать регион российским, поскольку в таком случае Москва добьётся всего, чего хотела. От себя чиновник обещает не признавать Крым российским на уровне Европейского союза.