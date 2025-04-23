Прошлые выборы состоялись в 2024 году, после досрочного роспуска созыва 2022 года.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что президент Франции Эмманюэль Макрон в частных беседах со своим окружением обсуждал возможность роспуска Национального собрания и назначения досрочных парламентских выборов в 2026 году. Отмечается, что Макрон рассматривает такой сценарий из-за роста своих рейтингов.

По данным издания, французскому президенту посоветовали не прибегать к таким мерам. Один из источников издания рассказал, что политику советуют по крайней мере выждать до 2026 года, назначив парламентские выборы вместе с запланированными муниципальными. При этом французский президент не принял конкретного решения по данному вопросу, а все обсуждения не выходят за рамки консультаций.

Стоит отметить, что в прошлом году Эмманюэль Макрон уже распускал французский парламент созыва 2022 года, назначив досрочные парламентские выборы летом 2024 года. По итогам парламентских выборов было сформировано коалиционное правительство, объединяющее различные политические партии. Позже Макрон обещал не распускать парламент и не проводить выборы до 2027 года, когда заканчивается его президентский срок.