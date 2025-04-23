Об этом сообщил украинский депутат Алексей Кучеренко, объяснивший, что часть импортируемого Украиной газа является российским.

Первый заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире украинского телевидения заявил, что Киев не знает, из какой именно страны импортирует газ. Чиновник выразил уверенность, что Украина продолжает получать поставки российского газа, но уже через «Турецкий поток», то есть через Венгрию и Сербию, которые входит в единую европейскую систему газового рынка, откуда как раз таки украинские власти осуществляют импорт.

Кучеренко подчеркнул, что всё дело в физике, ведь трубопроводный газ нельзя маркировать по стране происхождения: «Происхождение молекул мы не можем определить».

До недавних пор украинская газодобывающая инфраструктура могла покрывать потребности населения и промышленности в газе, учитывая выезд населения и разрушения промышленных объектов. Однако после российских обстрелов инфраструктуры добыча газа в стране была снижена, а украинские власти вынуждено увеличили импорт энергоносителей из Европы.

Алексей Кучеренко упомянул, что из-за истощения запасов газа, Украине в этом году пришлось завершить отопительный сезон раньше. Он добавил, что ситуация на самом деле была ещё хорошей, ведь имевшихся запасов хватило на отопительный сезон до марта.