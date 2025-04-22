Стороны по-прежнему продолжают боевые действия после срыва мирного плана Дональда Трампа, а также отвергнутого предложения Израиля.

На прошлой неделе движение ХАМАС отвергло последнее мирное предложение Израиля, которое предусматривало шестинедельное перемирие в обмен на освобождение десяти израильских пленных и полное разоружение боевых подразделений палестинской организации. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности Тель-Авива продолжать военные действия в секторе Газа до полной ликвидации ХАМАС.

Издание BBC, ссылаясь на свой источник в лице высокопоставленного функционера ХАМАС, пишет, что Египет и Катар разработали новое мирное предложение, которое было представлено израильской и палестинской стороне. Суть нового мирного плана заключается в том, что в секторе Газа будет установлено прекращение огня в течение 5 - 7 лет, все израильские пленные будут освобождены в обмен на палестинских заключённых, а израильская армия покинет анклав.

Отмечается, что в этот раз ХАМАС согласны передать административный контроль над анклавом новому палестинскому органу, будь это Палестинская национальная администрация (управляет Западным берегом реки Иордан). Главное требование Израиля для урегулирование палестино-израильского конфликта заключалось как раз таки в необходимости смены власти в секторе Газа.

Предполагается, что представители ХАМАС в ближайшее время прибудут в Каир для дополнительных консультаций. Никаких комментариев со стороны Израиля не поступало.