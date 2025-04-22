Речь идёт о Walmart, Home Depot, Lowe's и Target, которые в значительной степени зависят от импорта иностранных товаров, в том числе китайских.

В понедельник американский президент Дональд Трамп провёл встречу с крупными ритейлерами, обсудив с ними ситуацию вокруг установленных Белым домом пошлин и дальнейших действий в этом направлении. На встрече в Белом доме присутствовали представители Walmart, Home Depot, Lowe's и Target. До недавних пор американский президент не уделял внимание ритейлерам, несмотря на новую тарифную политику.

Отмечается, что вышеперечисленные компании серьёзно пострадали от пошлин, поскольку их бизнес в значительной степени зависит от импорта иностранных товаров, в том числе китайских. Учитывая, что американские власти взимают 145-процентные сборы с китайских товаров, усиливается нагрузка как на ритейлеров, так и на обычных американцев.

Генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон, чьи слова приводит Reuters, подчеркнул, что встреча с Трампом была продуктивной, а компания имела возможность представить свои предложения. До этого Макмиллон говорил о том, что не имел личных контактов с Дональдом Трампом, хотя представители его компании поддерживали регулярную связь с администрацией американского президента.

Другие участники встречи также отметили результаты переговоров с Дональдом Трампом: представитель Home Depot охарактеризовал визит в Белый дом как информативный и конструктивный, как и генеральный директор Target Брайан Корнелл, подтвердивший продуктивность обсуждений дальнейших действий в области торговли.