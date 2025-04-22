По данным издания, в Брюсселе обсуждают поправки в регламент по выбросам метана, которые сохранят законодательство и предоставят американскому газу приоритет.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европейском союзе ищут способ облегчить переговоры с Соединёнными Штатами Америк по тарифам. Учитывая, что американский президент Дональд Трамп призывал Европу переходить на американские энергоносители, если они хотят послаблений в тарифной политике Вашингтона, рассматривается возможность упрощения требований к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов Америки.

По данным издания, в Европейской комиссии нашли способ использовать гибкость в применении регламента, который вступил в силу в этом году и требует от поставщиков энергоносителей в Европу отчитываться о связанных с экспортом выбросах метана.

Отмечается, что предложение Брюсселя позволит внести корректировки в технические правила, которые позволят американским поставщикам формально соответствовать европейским требованиям по вредным выбросам, в то же время не пересматривая законодательство в целом.

Reuters акцентируют внимание на том, что предложение Европейской комиссии осложнено намерениями Дональда Трампа отменить в Соединённых Штатах Америки правила, требующие от производителей газа отчитываться о выбросах метана. Если в Вашингтоне введут соответствующие поправки, Брюсселю будет сложнее оправдать поставки американского СПГ, признав их соответствующими установленным стандартам.