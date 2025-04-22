Об этом политик заявил в интервью Bloomberg.

Не так давно издание Bloomberg писало о том, что Япония готовится пойти на существенные уступки перед Соединёнными Штатами Америки, чтобы добиться снятия пошлин. Рассматривалась возможность ликвидации экономических барьеров для американских компаний в сельскохозяйственной и автомобилестроительной сферах.

Премьер-министр страны Сигэру Исиба в интервью Bloomberg опроверг данную информацию, подчеркнув, что Токио больше не намерены уступать Вашингтону в переговорах о снижении американских тарифов на импорт японской продукции в штаты.

Глава японского правительства подтвердил, что Соединённые Штаты Америки хотят продавать больше автомобилей и сельскохозяйственной продукции. Для удовлетворения их желания японским властям необходимо отменить свои пошлины на зарубежный рис, а также приравнять американские стандарты безопасности автомобилей к высоким (и, соответственно, дорогостоящим) японским. Исиба объясняет, что Япония не может пойти на такие уступки, поскольку в такой ситуации Токио не сможет защищать собственные национальные интересы.

Сигэру Исиба указывает на приверженность японского правительства защищать сельскохозяйственный сектор и безопасность потребителей, тем самым, фактически отвергнув американские требования.

Bloomberg сообщают о запланированном втором раунде переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Японией до конца апреля. Первый раунд был проведён на прошлой неделе.