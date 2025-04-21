Американский президент обратился к председателю ФРС США с требованием снизить ставку, раскритиковав его за медлительные действия.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором обратился к председателю Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки (ФРС США) Джерому Пауэллу, с призывом незамедлительно снизить процентные ставки, назвав его «мистер Слишком Поздно, главный неудачник».

Трамп объясняет, что на фоне снижения цен в стране можно достичь нулевой инфляции доллара, но в то же время существует риск замедления темпов экономического роста. Для того, чтобы избежать такого сценария, необходимо снизить процентные ставки уже сейчас.

Дональд Трамп подчеркнул, что Европа уже семь раз снижала процентные ставки, а Пауэлл всегда делал это с опозданием. Исключением стал разгар предвыборной гонки, когда глава ФРС пошёл на такой шаг якобы для того, чтобы помочь кандидатам от Демократической партии Джо Байдену и Камале Харрис.

Ранее Джером Пауэлл прогнозировал временный рост инфляции в Соединённых Штатах Америки из-за введённых Дональдом Трампом тарифов. Впоследствии в Белом доме предупредили о готовящемся увольнении Пауэлла. Сам Трамп на своей странице в Truth Social называл увольнение председателя ФРС США небыстрым процессом. Официально, полномочия Джерома Пауэлла истекают в 2026 году, а в американских СМИ уже писали о том, что увольнение главы ФРС может спровоцировать новый обвал фондового рынка.